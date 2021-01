Lo smacco per Contrada: non avrà un risarcimento Lui: "Sono senza parole" (Di giovedì 21 gennaio 2021) Federico Garau La corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della corte d'Appello di Palermo Accogliendo i ricorsi effettuati dalla procura generale di Palermo e dall'avvocatura dello Stato, la quarta sezione penale della corte di Cassazione ha deciso di annullare con rinvio l'ordinanza tramite la quale la corte d'Appello di Palermo aveva riconosciuto a Bruno Contrada la riparazione per ingiusta detenzione. I giudici palermitani avevano determinato lo scorso 6 aprile il riconoscimento di un risarcimento di 667mila euro da elargire all'ex numero due del Sisde (Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica) dopo che quest'ultimo aveva inoltrato tale richiesta tramite i suoi legali. Tale risarcimento, causa ingiusta detenzione, per l'ex capo della squadra mobile di Palermo, è stato disposto sulla ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 21 gennaio 2021) Federico Garau La corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della corte d'Appello di Palermo Accogliendo i ricorsi effettuati dalla procura generale di Palermo e dall'avvocatura dello Stato, la quarta sezione penale della corte di Cassazione ha deciso di annullare con rinvio l'ordinanza tramite la quale la corte d'Appello di Palermo aveva riconosciuto a Brunola riparazione per ingiusta detenzione. I giudici palermitani avevano determinato lo scorso 6 aprile il riconoscimento di undi 667mila euro da elargire all'ex numero due del Sisde (Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica) dopo che quest'ultimo aveva inoltrato tale richiesta tramite i suoi legali. Tale, causa ingiusta detenzione, per l'ex capo della squadra mobile di Palermo, è stato disposto sulla ...

Accogliendo i ricorsi effettuati dalla procura generale di Palermo e dall'avvocatura dello Stato, la quarta sezione penale della corte di Cassazione ha deciso di annullare con rinvio l'ordinanza trami ...

