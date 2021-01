La Vita in Diretta: Alberto Matano interrompe il collegamento con il ristoratore che non vuole indossare la mascherina (Di giovedì 21 gennaio 2021) Vita in Diretta collegamento breve ma intenso quello tra Alberto Matano e Fabio, il titolare di un bar che ha scelto di rimanere aperto oltre l’orario consentito. L’imprenditore di Trieste, che nelle ultime 24 ore ha collezionato 4 multe con relativa chiusura del bar, sta raccontando i motivi per i quali ha scelto di non rispettare le disposizioni del governo quando viene interrotto da Alberto Matano che nota l‘assenza della mascherina: “Scusi Fabio, però le voglio chiedere una cosa: mi sono accorto solo ora che lei non indossa la mascherina. Mi scuso anche con il pubblico perché è una mia mancanza, però noi di solito intervistiamo soltanto le persone che hanno la mascherina come tutti i nostri inviati, me ne sono ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 21 gennaio 2021)inbreve ma intenso quello trae Fabio, il titolare di un bar che ha scelto di rimanere aperto oltre l’orario consentito. L’imprenditore di Trieste, che nelle ultime 24 ore ha collezionato 4 multe con relativa chiusura del bar, sta raccontando i motivi per i quali ha scelto di non rispettare le disposizioni del governo quando viene interrotto dache nota l‘assenza della: “Scusi Fabio, però le voglio chiedere una cosa: mi sono accorto solo ora che lei non indossa la. Mi scuso anche con il pubblico perché è una mia mancanza, però noi di solito intervistiamo soltanto le persone che hanno lacome tutti i nostri inviati, me ne sono ...

BiagioAntonacci : La vita così come l’ho sognata e vissuta. La mia storia diventa vostra oggi, alle 18, in diretta dall'Auditorium de… - RaiUno : Un grande show, tanti ospiti, l'importanza della musica nella nostra vita. Siete curiosi? Non perdetevi questa ser… - SerieTvserie : La vita in diretta, ristoratore rifiuta di indossare la mascherina. Matano interrompe il collegamento (Video) - tvblogit : La vita in diretta, ristoratore rifiuta di indossare la mascherina. Matano interrompe il collegamento (Video) - aAnnanka : @see_lallero seguivo la vita in diretta anni fa,adesso con sto robo,servitore della gleba no del globalismo..... -