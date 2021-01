Kokorin, un russo per la Fiorentina (Di giovedì 21 gennaio 2021) La Fiorentina sta per regalarsi Alexander Kokorin, talentuoso attaccante russo, classe 91, dello Spartak Mosca. Nonostante le vicende extra-calcistiche che lo hanno visto protagonista in passato, la società viola ha deciso di puntare sul giocatore che andrà ad affiancare Vlahovic in attacco. Mancano, infatti, solo piccoli dettagli da limare con il club viola che verserà nelle casse dei russi circa 5 milioni di euro oltre a garantire al giocatore un contratto di 1, 8 milione di euro. Chi è Alexander Kokorin? Classe’ 91, è cresciuto nelle giovanili della Lokomotiv Mosca per poi passare alla Dinamo Mosca con cui è stato il più giovane giocatore russo a segnare nella Premier League russa(17 anni e 99 giorni), e ha collezionato 203 presenze per 50 reti totali in due esperienze durate 8 anni, e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 21 gennaio 2021) Lasta per regalarsi Alexander, talentuoso attaccante, classe 91, dello Spartak Mosca. Nonostante le vicende extra-calcistiche che lo hanno visto protagonista in passato, la società viola ha deciso di puntare sul giocatore che andrà ad affiancare Vlahovic in attacco. Mancano, infatti, solo piccoli dettagli da limare con il club viola che verserà nelle casse dei russi circa 5 milioni di euro oltre a garantire al giocatore un contratto di 1, 8 milione di euro. Chi è Alexander? Classe’ 91, è cresciuto nelle giovanili della Lokomotiv Mosca per poi passare alla Dinamo Mosca con cui è stato il più giovane giocatorea segnare nella Premier League russa(17 anni e 99 giorni), e ha collezionato 203 presenze per 50 reti totali in due esperienze durate 8 anni, e ...

MoliPietro : Kokorin, un russo per la Fiorentina - PietroLazze : @PandolfiRudy @VujaBoskov Io parlo di caratteristiche tattiche, non tecniche. Vlahovic si muove (male) spostandosi… - Sashka10774 : @PietroLazze @VujaBoskov Premesso che per esperienza il modo di vivere russo e’ difficilmente conciliabile con quel… - ultrasviola71 : Kokorin , l'attaccante russo : Pistole , carcere e tanti infortuni . - riccardodomen : La #Fiorentina ha in pugno #Kokorin . Il russo dovrà risolvere i problemi con lo #SpartakMoscow e sarà del club vio… -