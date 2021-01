Juve - Napoli, la Supercolpa (Di giovedì 21 gennaio 2021) ROMA - Ha vinto la squadra più decisa, non la più in forma. Non lo dico io: l'ha detto il Napoli che per tutta la partita, salvo rarissime e peraltro pericolosissime iniziative, ha denunciato con un ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 21 gennaio 2021) ROMA - Ha vinto la squadra più decisa, non la più in forma. Non lo dico io: l'ha detto ilche per tutta la partita, salvo rarissime e peraltro pericolosissime iniziative, ha denunciato con un ...

juventusfc : 78' | Calcio di rigore per il Napoli: INSIGNE CALCIA FUORI! La Juve resta avanti!! #JuveNapoli [1-0] #PS5Supercup - GoalItalia : L''accoglienza' dei tifosi del Napoli al pullman della Juve ??? #JuveNapoli #Supercoppa - juventusfc : ?? È cominciata #JuveNapoli! Scendiamo in campo tutti insieme. CON UN SOLO OBIETTIVO. #FinoAllaFine ?? LIVE MATC… - UmbertoNew : Aldilà dei meriti dell'avversaria, ieri il #Napoli ha giocato male Il fatto che abbia creato + occasioni (2 + un ri… - Domenico1oo777 : RT @JuventusTV: Una #?????????????????? in una ?????????? notte! ???? Tutte le emozioni di #JuveNapoli le potete rivivere on demand, qui ?? -