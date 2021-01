Inchiesta Covid, il dubbio del piano pandemico non attivato a gennaio (Di giovedì 21 gennaio 2021) piano pandemico fermo al 2006 e nonostante le indicazioni dell’Oms del gennaio 2020 attivato in ritardo. Sarebbe emerso questo nel corso degli ultimi interrogatori in procura a Bergamo nell’ambito dell’Inchiesta Covid e la mancata zona rossa in Val Seriana. In particolare mercoledì (20 gennaio) quando negli uffici di piazza Dante sono stati convocati dai magistrati come persone informate sui fatti Filomena Pistacchio e Claudio D’Amario, rispettivamente funzionario ed ex direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute. D’Amario all’uscita ha spiegato di aver risposto a tutte le domande e di aver fornito le informazioni su ogni attività, dicendo di aver agito “nel rispetto dei principi scientifici e di coscienza operativa”. Dalle due deposizioni, le ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 21 gennaio 2021)fermo al 2006 e nonostante le indicazioni dell’Oms del2020in ritardo. Sarebbe emerso questo nel corso degli ultimi interrogatori in procura a Bergamo nell’ambito dell’e la mancata zona rossa in Val Seriana. In particolare mercoledì (20) quando negli uffici di piazza Dante sono stati convocati dai magistrati come persone informate sui fatti Filomena Pistacchio e Claudio D’Amario, rispettivamente funzionario ed ex direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute. D’Amario all’uscita ha spiegato di aver risposto a tutte le domande e di aver fornito le informazioni su ogni attività, dicendo di aver agito “nel rispetto dei principi scientifici e di coscienza operativa”. Dalle due deposizioni, le ...

LaStampa : Covid, inchiesta Bergamo: piano pandemico attivato in ritardo - Corriere : Dimenticate il cravattaro classico. Al tempo del Covid, l'usura si muove in modi diversi. E le mafie, oggi, stann… - Corriere : «La pandemia Covid erode quella che è stata la forza economica italiana: la media e piccola impresa. Tutto questo s… - Miki_2313 : RT @LaStampa: Covid, inchiesta Bergamo: piano pandemico attivato in ritardo - eluccellini : RT @DavveroTv: Su #Byoblu24 è intervenuto il giornalista d'inchiesta Stefano Valentino, autore di un'indagine che coinvolge ricercatori, mu… -

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta Covid Covid, inchiesta Bergamo: piano pandemico attivato in ritardo Il Secolo XIX Si dimette la sindaca leghista di San Germano Vercellese ai domiciliari: è accusata di aver negato pacchi alimentari a stranieri e anziani

Michela Rosetta è accusata di averli negati agli stranieri e ad anziani non autosufficienti. Lei si difende: "Ho agito nell’esclusivo interesse della popolazione" [LEGGI] ...

Covid, inchiesta Bergamo: piano pandemico attivato in ritardo

Dalle varie deposizioni, sono emersi nuovi spunti di indagine, in particolare riguardo alla tranche sul piano pandemico influenzale e sulla sua mancata applicazione. A febbraio, poi, si è cominciato a ...

Michela Rosetta è accusata di averli negati agli stranieri e ad anziani non autosufficienti. Lei si difende: "Ho agito nell’esclusivo interesse della popolazione" [LEGGI] ...Dalle varie deposizioni, sono emersi nuovi spunti di indagine, in particolare riguardo alla tranche sul piano pandemico influenzale e sulla sua mancata applicazione. A febbraio, poi, si è cominciato a ...