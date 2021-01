Il pianeta zucchero filato, un Giove più leggero (Di giovedì 21 gennaio 2021) . Sensazionale scoperta del gruppo internazionale coordinato da Caroline Piaulet, dell’università canadese di Montréal. L’universo non smette mai di regalare sorprese: ecco quindi il pianeta zucchero filato, definito così perché gigante come Giove, ma dieci volte più leggero. Individuato alla distanza di 212 anni luce, il pianeta dimostra L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Donne nella scienza, giornata mondiale “Eureka: Roma 2019”, la scienza per tutti! Sviluppo delle malattie cerebrali, importanti scoperte pianeta gemello della Terra: TOI 700 d Le mascherine per lo sport, ricerca italiana Scheletro di Neanderthal, nuove ricerche sull’Uomo di Altamura Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) . Sensazionale scoperta del gruppo internazionale coordinato da Caroline Piaulet, dell’università canadese di Montréal. L’universo non smette mai di regalare sorprese: ecco quindi il, definito così perché gigante come, ma dieci volte più. Individuato alla distanza di 212 anni luce, ildimostra L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Donne nella scienza, giornata mondiale “Eureka: Roma 2019”, la scienza per tutti! Sviluppo delle malattie cerebrali, importanti scopertegemello della Terra: TOI 700 d Le mascherine per lo sport, ricerca italiana Scheletro di Neanderthal, nuove ricerche sull’Uomo di Altamura

