Grave incidente sull’autostrada: giovane camionista perde la vita (Di giovedì 21 gennaio 2021) Un giovane camionista di 25 anni è morto nella mattinata di martedì in un tragico incidente sull’autostrada A4 in provincia di Venezia. Grave incidente nella tarda mattinata di martedì lungo l’autostrada A4, nel tratto compreso tra Portogruaro e San Stino, in provincia di Venezia. Stando a quanto ricostruito, due mezzi pesanti si sarebbero scontrati e L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 21 gennaio 2021) Undi 25 anni è morto nella mattinata di martedì in un tragicoA4 in provincia di Venezia.nella tarda mattinata di martedì lungo l’autostrada A4, nel tratto compreso tra Portogruaro e San Stino, in provincia di Venezia. Stando a quanto ricostruito, due mezzi pesanti si sarebbero scontrati e L'articolo proviene da YesLife.it.

ItalianAirForce : #AccaddeOggi - 1ª Crociera Aerea Transatlantica Rio de Janeiro - 1931. Ore 16:25 locali, gli 11 idrovolanti dei 14… - LiguriaNotizie : Incidente in porto, guardia giurata grave in ospedale - LiguriaNotizie : Incidente in via Barabino, giovane asiatica investita da un’auto: è grave - genovatoday : Travolta da un'auto alla Foce, ventenne grave al San Martino - AnsaLiguria : Grave giovane investita a Genova. Incidente stradale alla Foce #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Grave incidente Grave incidente all'incrocio: due auto si cappottano. Feriti i conducenti, uno è in fin di vita PadovaOggi Incidenti stradali nel comune di Perugia, la velocità è la causa principale

Incidenti stradali nel comune di Perugia, la velocità è la causa principale. Le statistiche sugli 802 incidenti rilevanti ...

Genova, investita mentre attraversa la strada alla Foce: grave in ospedale

Una ventenne è stata travolta da un'auto, il conducente si è fermato e ha chiamato i soccorsi. Da capire se sia stata investita sulle strisce ...

Incidenti stradali nel comune di Perugia, la velocità è la causa principale. Le statistiche sugli 802 incidenti rilevanti ...Una ventenne è stata travolta da un'auto, il conducente si è fermato e ha chiamato i soccorsi. Da capire se sia stata investita sulle strisce ...