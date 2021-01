GF Vip | è successo | il bacio che nessuno si aspettava Andrea Zenga si è lanciato

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 21 gennaio 2021) La casa del Grande Fratello Vip non lascia passare un giorno senza mutamenti. Gli equilibri sentimentali hanno nuovamente subito una scossa. La recente notizia del prolungamento dell’edizione di sicuro ha contribuito al clima di inquietudine percepibile e visibile all’interno delle mura del GF Vip. E non solo… Le reazioni, come dimostrano le cronache di pettegolezzo dei giorni recenti, sono state innumerevoli e talvolta inaspettate. Tommaso Zorzi, a causa dell’ansia, è corso in bagno a vomitare. Stefania Orlando ha minacciato di abbandonare il GF Vip. Dayane Mello è scoppiata in un intenso pianto scatenato prettamente dalla forte mancanza della figlia. Proprio la modella brasiliana ha catalizzato su di sé le attenzioni circa gli ultimi sviluppi. Proprio nella scorsa serata, quando i protagonisti della casa più spiata d’Italia si cimentavano in prove di recitazione sul filo ...