FOTO American Magic ripara la barca | scafo distrutto | corsa contro il tempo per le semifinali di Prada Cup

Leggi su oasport

(Di giovedì 21 gennaio 2021)è alle prese con una vera e propriailre la propriain vista della semifinale dellaCup, che scatterà il 29 gennaio nella baia di Auckland. Il sodalizio statunitense si è reso protagonista di un’incredibile scuffiata domenica, losi è danneggiato terribilmente e diversi sistemi ne hanno risentito. Gli uomini del New York Yacht Club si stanno dando da fare e sperano di essere in ottime condizioni in vista del confrontoLuna Rossa o Ineos Uk. Nel fratha pubblicato alcunedelle operazioni dizione sui suoi profili ...