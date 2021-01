Filippine, terremoto magnitudo 7.0 colpisce l’isola di Mindanao (Di giovedì 21 gennaio 2021) Alle 20.23 locali, a Sud delle Filippine si è verificato un forte terremoto di magnitudo 7.0, l’epicentro sembra essere in mare aperto. terremoto magnitudo 7.0 colpisce le Filippine Oggi, 21 gennaio 2021, alle 20.23 ore locali – in Europa alle 13.23 – le Filippine sono state colpite da un terribile terremoto di magnitudo 7.0. Secondo l’USGS – United States Geological Survey – l’epicentro della violenta scossa è in mezzo al mare a circa 310km a sud-est della città di Davao, nell’isola di Mindanao, ad una profondità di 95 chilometri. Attualmente, le autorità locali non hanno segnalato vittime o danni causati dal terremoto e gli esperti escludono un’allerta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) Alle 20.23 locali, a Sud dellesi è verificato un fortedi7.0, l’epicentro sembra essere in mare aperto.7.0leOggi, 21 gennaio 2021, alle 20.23 ore locali – in Europa alle 13.23 – lesono state colpite da un terribiledi7.0. Secondo l’USGS – United States Geological Survey – l’epicentro della violenta scossa è in mezzo al mare a circa 310km a sud-est della città di Davao, neldi, ad una profondità di 95 chilometri. Attualmente, le autorità locali non hanno segnalato vittime o danni causati dale gli esperti escludono un’allerta ...

MediasetTgcom24 : Terremoto di magnitudo 7 a sud delle Filippine #filippine - Lautaro79772178 : RT @MediasetTgcom24: Terremoto di magnitudo 7 a sud delle Filippine #filippine - FrancescaTGI : RT @DanieleDann1: ?? #Terremoto di magnitudo Mwp 7.0 alle ore 13:23 Italiane con epicentro in mare vicino le Talaud Islands, in #Indonesia.… - theredmask2019 : RT @ultimenotizie: Un potente #terremoto di magnitudo 7.0 si è verificato in mare a sud delle #Filippine. Lo riferisce l'Usgs. Non è stato… - occhio_notizie : Scossa di terremoto di magnitudo 7 con epicentro in uno spazio di mare a sud dell'arcipelago -