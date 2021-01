Falso corriere ritirava la merce nelle aziende e poi la faceva sparire | arrestato dai carabinieri

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Il passaparola circolava da tempodel Vicentino, in particolare quelle della zona sud - ovest della provincia. In diversi episodi ai cancelli delle ditte si era presentata un, ...

I carabinieri hanno arrestato ieri pomeriggio a Brendola un soggetto napoletano di 41 anni, Armando Daniele, da tempo sotto osservazione dei militari per segnalazioni e precedenti specifici. L'uomo ha ...