Ex barista muore tre mesi dopo la sorella | uccisa dallo stesso tumore

Barbara Vercesi era molto conosciuta per la sua attività di commerciante a Cuneo e barista a Borgo San Dalmazzo ...

Barbara Vercesi è morta nell’abitazione della figlia a San Defendente di Cervasca a 51 anni dello stesso tumore che aveva colpito la sorella Francesca deceduta l’11 ottobre scorso a 50 anni. Si erano ...

