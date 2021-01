"Evviva": caso Martina, esultano i legali. "Corsa contro la prescrizione". Gioia di Toti (Di giovedì 21 gennaio 2021) «Posso dire solo Evviva. E' una decisione giusta. Oggi in aula eravamo io come legale storico di Bruno Rossi e i colleghi Stefano Savi e il professor Enrico Marzaduri. Posso dire che siamo soddisfatti»... Leggi su lanazione (Di giovedì 21 gennaio 2021) «Posso dire solo. E' una decisione giusta. Oggi in aula eravamo io come legale storico di Bruno Rossi e i colleghi Stefano Savi e il professor Enrico Marzaduri. Posso dire che siamo soddisfatti»...

