Covid-19, a Napoli sei studenti della scuola primaria positivi al tampone

Napoli – Sono 6 gli studenti della scuola primaria risultati positivi al Covid-19 a Napoli nelle ultime 24 ore. Come riporta l'Adnkronos tutti i contatti dei 6 studenti, due dei quali sono fratelli ma frequentano classi diverse, sono stati sottoposti a isolamento domiciliare: si tratta complessivamente di 94 contatti stretti in ambito scolastico e 6 contatti familiari. I casi sono emersi nel Distretto sanitario di base 24 (Chiaia, San Ferdinando, Posillipo), nel distretto 25 (Bagnoli, Fuorigrotta) e nel Distretto 27 (Arenella, Vomero). Nell'ultimo mese (21 dicembre 2020-21 gennaio 2021), fa sapere l'Asl Napoli 1 Centro, "c'é stato un incremento di casi positivi tra gli studenti".

Tutti i contatti dei 6 studenti, due dei quali sono fratelli ma frequentano classi diverse, sono stati sottoposti a isolamento domiciliare ...

Sul fronte vaccini si registra la brutta notizia del dimezzamento delle dosi assegnate alla Campania. Lo ha denunciato il governatore Vincenzo De Luca, che ritiene inaccettabile quanto accade e annunc ...

Tutti i contatti dei 6 studenti, due dei quali sono fratelli ma frequentano classi diverse, sono stati sottoposti a isolamento domiciliare ...Sul fronte vaccini si registra la brutta notizia del dimezzamento delle dosi assegnate alla Campania. Lo ha denunciato il governatore Vincenzo De Luca, che ritiene inaccettabile quanto accade e annunc ...