Comunicato Fifa e Uefa: “Chi gioca nella Superlega non può partecipare alle altre competizioni” (Di giovedì 21 gennaio 2021) La Fifa e le sei confederazioni calcistiche (ACF, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC e Uefa) attaccano con fermezza chi pensa ancora alla creazione di una Superlega di calcio con dentro le squadre più blasonate a livello europeo, come paventato da mesi da più fronti: “Alla luce delle recenti speculazioni mediatiche sulla creazione di una ‘Super League’ europea chiusa da parte di alcuni club europei, la Fifa e le sei confederazioni (AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC e Uefa) ancora una volta vorrebbero ribadire e sottolineare con forza che una tale competizione non sarebbe riconosciuta né dalla Fifa né dalla rispettiva confederazione. Di conseguenza, qualsiasi club o giocatore coinvolto in una tale competizione non sarebbe autorizzato a partecipare a nessuna ... Leggi su sportface (Di giovedì 21 gennaio 2021) Lae le sei confederazioni calcistiche (ACF, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC e) attaccano con fermezza chi pensa ancora alla creazione di unadi calcio con dentro le squadre più blasonate a livello europeo, come paventato da mesi da più fronti: “Alla luce delle recenti speculazioni mediatiche sulla creazione di una ‘Super League’ europea chiusa da parte di alcuni club europei, lae le sei confederazioni (AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC e) ancora una volta vorrebbero ribadire e sottolineare con forza che una tale competizione non sarebbe riconosciuta né dallané dalla rispettiva confederazione. Di conseguenza, qualsiasi club otore coinvolto in una tale competizione non sarebbe autorizzato aa nessuna ...

