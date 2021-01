Clochard | cresce accampamento in area Grand Hotel | nessuno ‘vede’? VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Ridotta ad acquitrinio lae fontana e non svelate le incomprensibili (ad occhio umano) ragioni del ‘fuoriasse’ tra le due strade e il sottopassaggio, di monumentale nell’delresta ben visibile solo la non curanza delle Istituzioni per le sorti di una pattuglia di. Senzatetto che hanno elevato a propria ‘dimora’ gli angoli alberati delle aiuole prospicienti il parcheggio. Con spirito costruttivo, questo giornale già il 24 novembre 2020 si occupò della vicenda, ‘prevedendo’ l’intervento dei Servizi Sociali del Comune. Oggi la situazione appare però peggiore: l’si è ‘allargato’, segno di una frequentazione del luogo certamente aumentata. Gente che, verosimilmente, nelle notti piovose preferisce ripararsi ...