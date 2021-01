Chi è Francesco Pannofino: età, altezza, moglie, figlio Andrea, Boris (Di giovedì 21 gennaio 2021) Francesco Pannofino è uno dei doppiatori e attori più amati dal pubblico italiano. È noto soprattutto per aver prestato la propria voce a Denzel Washington, George Clooney, Kurt Russell, Jean-Claude Van Damme. Scopriamo alcune curiosità su di lui. Francesco Pannofino: età L’attore è nato a Piave di Teco il 14 novembre del 1958. Ha dunque L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 21 gennaio 2021)è uno dei doppiatori e attori più amati dal pubblico italiano. È noto soprattutto per aver prestato la propria voce a Denzel Washington, George Clooney, Kurt Russell, Jean-Claude Van Damme. Scopriamo alcune curiosità su di lui.: età L’attore è nato a Piave di Teco il 14 novembre del 1958. Ha dunque L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

raplineculture : francesco non fa miracoli, un possibile incontro tra lui e tommaso potrebbe tranquillizzare quest’ultimo per un pai… - comedicoio__ : RT @dylanoanchor: Esempio di chi ha imparato davvero come stare vicino a Tommaso osservando sempre Francesco #tzvip - fearless_Haz : RT @dylanoanchor: Esempio di chi ha imparato davvero come stare vicino a Tommaso osservando sempre Francesco #tzvip - TommyZorzy : RT @dylanoanchor: Esempio di chi ha imparato davvero come stare vicino a Tommaso osservando sempre Francesco #tzvip - _ovunquetusia__ : RT @dylanoanchor: Esempio di chi ha imparato davvero come stare vicino a Tommaso osservando sempre Francesco #tzvip -