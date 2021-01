Caso Genovese, ora si dia alla vittime di violenza una ragione granitica per denunciare (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Con tutto quello che sta venendo fuori, mi chiedo se quella sera non sarebbe stato meglio tornare a casa in silenzio”. Questa l’amara riflessione della giovane vittima di Alberto Genovese, la diciottenne che lo ha denunciato per averla violentata, drogata e sequestrata la sera dello scorso 10 ottobre nel lussuoso attico, con annessa quella che ormai tutti abbiamo imparato a conoscere come la “Terrazza Sentimento”. Per questa ragazza è pressoché impossibile estraniarsi da un mondo fatto di trasmissioni televisive, quotidiani on line e commenti sui social network dove c’è sempre qualcuno pronto a puntare il dito contro di lei, a screditarla e a gettarle addosso fango ritenendola responsabile di quello che ha subito nella camera da letto dell’ex re delle start up. Negli ultimi giorni c’è persino chi, come il braccio destro di Genovese, Daniele Leali, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Con tutto quello che sta venendo fuori, mi chiedo se quella sera non sarebbe stato meglio tornare a casa in silenzio”. Questa l’amara riflessione della giovane vittima di Alberto, la diciottenne che lo ha denunciato per averla violentata, drogata e sequestrata la sera dello scorso 10 ottobre nel lussuoso attico, con annessa quella che ormai tutti abbiamo imparato a conoscere come la “Terrazza Sentimento”. Per questa ragazza è pressoché impossibile estraniarsi da un mondo fatto di trasmissioni televisive, quotidiani on line e commenti sui social network dove c’è sempre qualcuno pronto a puntare il dito contro di lei, a screditarla e a gettarle addosso fango ritenendola responsabile di quello che ha subito nella camera da letto dell’ex re delle start up. Negli ultimi giorni c’è persino chi, come il braccio destro di, Daniele Leali, ...

