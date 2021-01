Calciomercato Fiorentina | fatta per Kokorin | i dettagli dell’operazione

Leggi su ck12

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Colpo in entrata per la, la società viola nelle ultime ha accelerato la trattativa per portare a Firenze l’attaccante. Zenit’s forward Aleksandrcelebrates scoring a goal during the Europa League Group D football match between FC Zenit and AZ Alkmaar in Saint Petersburg on September 29, 2016 / AFP / OLGA MALTSEVA (Photo credit should read OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images)Come riporta Sky Sport, la, è praticamente aicon lo Spartak Mosca per Aleksander, attaccante russo classe 1991.L’operazione si è conclusa positivamente sulla base di 4 milioni di euro più bonus che i viola pagheranno ai russi. L’attaccante è pronto a firmare un contratto che prevede un ingaggio da 1.7 milioni a stagione e nelle prossime ore è atteso a Firenze ...