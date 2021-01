Bussi | relazione Arta | la mega-discarica Montedison continua ad inquinare

Leggi su abruzzo24ore.tv

Pescara - La diffusione dei veleni tossici dispersi sul Tirino ad. È quanto emerge dalla relazione dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente () redatta sulla scorta dei dati sulla contaminazione nelle acque sotterranee e nei gas interstiziali. Le attività di controllo condotte a partire dal 2015 dal Distretto provinciale di Chieti dell'Agenzia, hanno accertato l'inefficacia delle misure di prevenzione in essere nelle aree situate a monte dello stabilimento. In particolare, non hanno funzionato gli interventi di capping, ovvero di copertura e impermeabilizzazione della, ed il sistema di emungimento delle acque sotterranee, vale a dire il procedimento che permette di prelevare ...