Blackout challenge | la nuova sfida di Tik Tok e la “morte celebrale” di una bimba di 10 anni

Blackout challenge, cos'è il folle gioco del soffocamento su TikTok

Sicilia, bimba partecipa alla "Blackout challenge": dichiarata morte cerebrale

La bambina, dopo aver partecipato alla sfida su TikTok, era ricoverata in condizioni gravi a Palermo. Nonostante i tentativi, per lei non c’è stato nulla da fare.

Si strangola durante una sfida estrema su TikTok: morte cerebrale per una bimba di 10 anni

Inutili i tentativi di soccorrerla da parte dei genitori. Ecco cosa è la Blackout challenge che ora terrorizza le famiglie ...

