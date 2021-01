Amanda Gorman | la giovane poetessa diventa una star di Capitol Hill

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Da piccola aveva un difetto di pronuncia come Joe Biden, che balbettava, e, come lui, è pronta per correre per la presidenza gli Stati Uniti, nel 2036. Per ora hanno in comune una giornata unica per entrambi. All’inauguration Day del nuovo presidente degli Stati Uniti è brillata la stella di Amanda Gorman, la più giovane poetessa, sono state sei nella storia, a leggere i suoi versi dopo il giuramento presidenziale.