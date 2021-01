“Addio, basta!”. UeD, Gemma Galgani lo manda via. Ma per lei c’è un nuovo uomo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Succederà di tutto durante la nuova puntata di Uomini e Donne. Quanto accade in questo primo pomeriggio corrisponde alla registrazione dello scorso 12 gennaio. Come sempre, si inizia con Gemma Galgani. In particolare, Maria De Filippi manda subito in onda un filmato che ritrae la dama torinese mentre si sfoga in camerino dopo la precedente registrazione. Un duro colpo quello che Gemma ha dovuto subire. Maurizio Guerci ha deciso improvvisamente di mettere fine alla loro conoscenza. Prima, però, i due hanno dato vita a un’accesa discussione. Gemma si è lamentata più volte della poca presenza del cavaliere nella sua vita durante le festività natalizie. Dopo Capodanno è tornata nello studio di Canale 5 per ribadire il concetto, facendo notare di aver nuovamente notato un certo allontanamento ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 21 gennaio 2021) Succederà di tutto durante la nuova puntata di Uomini e Donne. Quanto accade in questo primo pomeriggio corrisponde alla registrazione dello scorso 12 gennaio. Come sempre, si inizia con. In particolare, Maria De Filippisubito in onda un filmato che ritrae la dama torinese mentre si sfoga in camerino dopo la precedente registrazione. Un duro colpo quello cheha dovuto subire. Maurizio Guerci ha deciso improvvisamente di mettere fine alla loro conoscenza. Prima, però, i due hanno dato vita a un’accesa discussione.si è lamentata più volte della poca presenza del cavaliere nella sua vita durante le festività natalizie. Dopo Capodanno è tornata nello studio di Canale 5 per ribadire il concetto, facendo notare di aver nuovamente notato un certo allontanamento ...

LG non riesce più a competere con i leader del settore e per questo starebbe valutando di abbandonare il mercato degli smartphone.

Addio “Ade” Monorchio una colonna del basket

Il mondo del basket di Pordenone piange la scomparsa di un’altra figura di spicco. Il Covid-19, e le sue complicanze, si è portato via Ave Maria “Ade” Monorchio, 72 anni, dirigente di riferimento del ...

