Volley | Serie A1 Femminile 2020 2021 | classifica e risultati della regular season

La classifica e tutti i risultati della regular season della Serie A1 Femminile 2020/2021 di Volley aggiornati in tempo reale. La scorsa stagione si è interrotta bruscamente a causa della pandemia e lo Scudetto non è stato assegnato. Le 13 squadre iscritte sono dunque pronte a tornare in campo per affrontarsi in giornate di andata e di ritorno. Al termine della stagione, l'ultima in classifica sarà retrocessa in Serie A2, mentre le prime dodici accederanno agli ottavi di finale playoff, con le prime quattro direttamente qualificate in semifinale.

Ultime Notizie dalla rete : Volley Serie Volley Serie B, la seconda squadra della Sir Safety Monini Perugia torna in campo PerugiaToday Pallavolo A1 femminile – Monza vince ancora al PalaIgor, Novara adesso è vicina

A1 femminile Classifica attuale: Imoco Volley Conegliano 54; Igor Gorgonzola Novara 46; Saugella Monza 39; Savino Del Bene Scandicci 30; Reale Mutua Fenera Chieri 29; Unet E-Work Busto Arsizio 22; Bos ...

Saugella Monza oltre i limiti: 3-0 anche a Novara

La Saugella Monza continua a vincere e lo fa regolando in tre set anche la Igor Gorgonzola Novara, seconda forza del campionato di serie A1.

