Vaccini con il contagocce Ora Pfizer è un caso europeo Il taglio delle dosi mette a rischio il Piano Ue Cresce il sospetto di un trattamento di favore agli Usa

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) La Commissione europea ha chiestoStati membri di vaccinare entro l’estate 2021 almeno il 70 per cento della popolazione adulta ed entro marzo 2021 almeno l’80 per centopersone di età superiore80 anni e l’80 per cento degli operatori sanitari e sociali in ogni Stato membro. Sarebbe meraviglioso. Se l’Italia, come tutta l’Europa, non stesse già subendo le ripercussioni dei ritardi deidella. L’azienda, in maniera unilaterale, ha cambiato gli accordi sulla distribuzione per motivi e con modalità ancora non chiare. Il dubbio che sia stata dirottata negli Usa la porzione didestinata all’Ue è più che lecito e non ancora smentito da parte dall’azienda stessa. Da non tralasciare il fatto che gli Stati Uniti stanno vivendo un momento storico difficile, ...