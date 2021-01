UOMINI E DONNE, anticipazioni future: per GEMMA arrivano nuovi “Maurizio” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ieri si è registrata negli Studi Titanus di Roma una nuova puntata di UOMINI e DONNE, il talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi. Come di consueto la giornata è stata monopolizzata da GEMMA, che sta vivendo un periodo sentimentale abbastanza turbolento. La donna, dopo la fine della relazione con Maurizio, si è subito gettata a capofitto in due nuove conoscenze, che le hanno permesso, almeno temporaneamente, di non pensare più al Guerci. La Galgani ha così accettato la corte di Gianluca, un avvenente quarantenne, con il quale però il rapporto non decollerà a causa di alcune critiche che il corteggiatore si permetterà di fare alla dama piemontese durante una discussione telefonica. Non solo Gianluca per la donna, che è impegnata anche nella conoscenza di Maurizio e ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ieri si è registrata negli Studi Titanus di Roma una nuova puntata di, il talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi. Come di consueto la giornata è stata monopolizzata da, che sta vivendo un periodo sentimentale abbastanza turbolento. La donna, dopo la fine della relazione con, si è subito gettata a capofitto in due nuove conoscenze, che le hanno permesso, almeno temporaneamente, di non pensare più al Guerci. La Galgani ha così accettato la corte di Gianluca, un avvenente quarantenne, con il quale però il rapporto non decollerà a causa di alcune critiche che il corteggiatore si permetterà di fare alla dama piemontese durante una discussione telefonica. Non solo Gianluca per la donna, che è impegnata anche nella conoscenza die ...

