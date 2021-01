Tumore al seno HER2+: risultati da neratinib e chemio (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Cancro mammario HER2+: neratinib in aggiunta alla chemio ritarda la progressione nei casi con metastasi cerebrali Secondo un’analisi dello studio NALA presentata durante il San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS), la combinazione di neratinib e capecitabina ha mostrato una riduzione del 34% del rischio di progressione di malattia o morte rispetto alla combinazione lapatinib e capecitabina in… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Cancro mammarioin aggiunta allaritarda la progressione nei casi con metastasi cerebrali Secondo un’analisi dello studio NALA presentata durante il San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS), la combinazione die capecitabina ha mostrato una riduzione del 34% del rischio di progressione di malattia o morte rispetto alla combinazione lapatinib e capecitabina in… L'articolo Corriere Nazionale.

