Traffico Roma del 20-01-2021 ore 17 | 30

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) LuceverdeBuonasera Bentrovati dalla redazione aumentano senza disagi di rilievo gli spostamenti sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra la Pontina è la diramazioneSud mentre in interna piùtra Nomentana e Prenestina non si escludono rallentamenti a causa della circolazione sostenuta su via del Foro Italico tra Corso di Francia via Salaria per chi è diretto a San Giovanni mentre sulla tangenziale est consuetointenso tra via dei Monti Tiburtini e le bivio A24 verso viale Castrense sempre prudenza sulle viadotto della Magliana a causa della riduzione di carreggiata nei prossimi taxi via del Cappellaccio e per i rallentamenti quando c’è maggiorIn entrambe le direzioni trafficata via Trionfale in particolare da via del Forte Trionfale in direzione ...