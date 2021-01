Su Instagram tornano i like: ecco come funzioneranno (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il social pronto a testare la possibilità di mostrare di nuovo il numero di cuoricini per i singoli post A meno di due anni di distanza dalla rimozione del conteggio dei like ora Instagram testa la funzione per mostrare quanti cuoricini riceve ogni post Leggi su it.mashable (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il social pronto a testare la possibilità di mostrare di nuovo il numero di cuoricini per i singoli post A meno di due anni di distanza dalla rimozione del conteggio deioratesta la funzione per mostrare quanti cuoricini riceve ogni post

Connessioni : Su Instagram tornano i like: ecco come funzioneranno @mashableitalia - AndyNico79 : Dalle 14 tornano i video sul mio canale #youtube ?? #unboxing #shure - MissNikitaDj : Le persone non cambiano...è solo che a un certo punto tornano ad essere davvero chi sono, e quando questo avviene è… - WorldRetrogames : Questa sera live speciale: Graziano e Fabio tornano ospiti da iTardigradi ( - Notiziedi_it : Instagram fa marcia indietro: tornano i like -