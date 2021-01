Sì della Camera alla conversione in legge del decreto Natale: testo approvato con 180 voti a favore e 118 contrari. Ora passa al Senato (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Via libera della Camera dei deputati alla conversione in legge del decreto Natale, cioè quello contenente le restrizioni anti-contagio per le festività approvato dal governo il 18 dicembre scorso. Il testo è passato con 180 voti a favore, 118 contrari e due astenuti. Ora passerà al Senato per l’ok definitivo. Il provvedimento ha introdotto per la prima volta il divieto di spostarsi tra le Regioni, anche quelle in zona gialla, e ha regolato le peculiari misure per contrastare la pandemia in vigore durante le vacanze di Natale. Come la zona rossa nazionale nei giorni festivi e prefestivi, le restrizioni da zona arancione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Via liberadei deputatiindel, cioè quello contenente le restrizioni anti-contagio per le festivitàdal governo il 18 dicembre scorso. Ilto con 180, 118e due astenuti. Ora passerà alper l’ok definitivo. Il provvedimento ha introdotto per la prima volta il divieto di spostarsi tra le Regioni, anche quelle in zona gi, e ha regolato le peculiari misure per contrastare la pandemia in vigore durante le vacanze di. Come la zona rossa nazionale nei giorni festivi e prefestivi, le restrizioni da zona arancione ...

