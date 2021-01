Samsung SSD 870 EVO | si allarga la famiglia!

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) L‘azienda sudcoreana annuncia una nuova gamma di SSD entry level che farà la felicità di molti utenti per il suo rapporto qualità/prezzo, parliamo delSSD 870 EVOper il 2021 ha deciso di espandere la famiglia degli SSD con una novità, ilSSD 870 EVO. Questa nuova gamma di SSD è caratterizzata sempre da un formato di 2.5? per quanto riguarda la grandezza e ha un’interfaccia SATA 3 (trasferimento di dati a 6Gb/s). Per cui è possibile installarli nei NAS o l’uso più consigliato è quello di sostituire il vecchio HDD con i nuovi SSD nei portatili, soprattutto quelli più datati, in modo tale da dargli nuova vita. La novità sta nella tipologia di NAND utilizzata, che passa dalle QLC (Quad-Level-Cell) alle MLC a 3 bit. I tagli disponibili per questa nuova gamma di SSD va dai 250GB ai 4TB. Gli utenti potranno ...