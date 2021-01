Renata Polverini replica al gossip di Dagospia: Luca Lotti è solo un amico. E non sono contiana… (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ma davvero dietro il sì alla fiducia di Renata Polverini si nasconde una relazione con Luca Lotti come ha scritto Dagospia? Ieri il pettegolezzo era sulla bocca di tutti e la Polverini taglia corto: «Non scherziamo, Luca è un mio amico». E ancora: “È vergognoso che, quando si vuole attaccare una donna, si pensi sempre a colpire la sua vita privata, inventando tra l’altro delle falsità. Chi, in un momento così delicato e importante per il Paese, perde tempo dietro a queste illazioni fa semplicemente pena”. Lotti a sua volta parla di notizia destituita di ogni fondamento. Il tweet di Guido Crosetto su Polverini e Lotti Dunque ora si scopre anche il gossip sessista. Sempre esistito e ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ma davvero dietro il sì alla fiducia disi nasconde una relazione concome ha scritto? Ieri il pettegolezzo era sulla bocca di tutti e lataglia corto: «Non scherziamo,è un mio». E ancora: “È vergognoso che, quando si vuole attaccare una donna, si pensi sempre a colpire la sua vita privata, inventando tra l’altro delle falsità. Chi, in un momento così delicato e importante per il Paese, perde tempo dietro a queste illazioni fa semplicemente pena”.a sua volta parla di notizia destituita di ogni fondamento. Il tweet di Guido Crosetto suDunque ora si scopre anche ilsessista. Sempre esistito e ...

lauraboldrini : Renata Polverini compie una scelta politica e subito parte la macchina del fango sessista. Ma è così difficile ac… - Giorgiolaporta : Questa signora della Politica, tale Renata #Polverini ha appena espresso il suo voto di fiducia al #GovernoConte. A… - matteorenzi : Popolari, socialisti e liberali sono le persone cui ha fatto appello il Presidente del Consiglio. Mi sfugge a quale… - dario_7609 : RT @GuidoCrosetto: Ieri ho fatto un post ironico su Dagospia, per la vicenda Polverini, e per farlo ho preso in giro me stesso. Non c’entr… - senodelpoi : RT @Storace: Ok Renata, domani i danni alla #RegioneLazio (i principali mica tutti) te li elenco io. Tu intanto prendi la parola in aula e… -