Parler riappare online con l’aiuto dei servizi russi

Dopo essere stato oscurato, Parler riappare online. Il social amato dall'estrema destra è stato messo offline da Amazon Web Services e rimosso da Android e iOS per il suo coinvolgimento nell'assalto del 6 gennaio al Campidoglio. Ora è di nuovo online grazie all'aiuto di un servizio di sicurezza web di proprietà russa.

Il sito web Parler è improvvisamente riapparso domenica pomeriggio online con un messaggio del suo CEO, John Matze: "Ciao mondo, siamo online?". (ANSA) ...

