Non è vero che l'inaugurazione dell'amministrazione Biden è stata annullata (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il 16 gennaio 2021 su Facebook è stata pubblicata un'immagine che mostra un articolo in lingue inglese in cui si legge che l'inaugurazione della nuova amministrazione di Joe Biden prevista per il 20 gennaio 2021 sarebbe stata annullata e che il presidente uscente Donald Trump rimarrebbe in carica. Stando a quanto riportato, le emittenti televisive ABC, NBC, CBS, Fox, CNN, MSNBC – definite «media di propaganda del Partito comunista cinese» – avrebbero perso le loro licenze, necessaria per la messa in onda delle trasmissioni. Infine, si legge che Trump avrebbe invocato l'Insurrection act del 1807 – legge che consente al presidente degli Stati Uniti d'America di schierare l'esercito per reprimere un'insurrezione interna – «per affrontare la ribellione traditrice condotta dai legislatori democratici e ...

