Maradona Jr | “I quattro fessi che hanno parlato male di papà? Lecchini! Una frase mi ha…”

Leggi su golssip

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) "Non mi faccia parlare o domande su queichediquando è morto. Non voglio querele. Ma loro, e loro lo sanno di chi parlo, devono sapere due cose. La prima è che quando moriranno nemmeno il portiere del loro condominio si ricorderà della loro esistenza, invece mio padre è eterno. La seconda che in vita, e me li ricordo bene, erano i primi a sbavare quando vedevano mio. Come si chiamano?Loro erano i primi a fare i lecca..lo e poisparato contro un uomo, contro le sue debolezze, contro chi non poteva difendersi perché non c'era più. Già,non c'è più". Esordisce con queste parole il figlio di Diego Armandoin una lunga intervista ...