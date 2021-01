Link offre nuove corse gratuite per insegnanti e operatori sanitari (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Prosegue con successo la campagna “Super Heroes Ride Link” Link accelera la ripartenza della Capitale. Con l’inizio del nuovo anno, la tech company leader nella micromobilità elettrica, sbarcata a Roma lo scorso settembre, mette a disposizione di insegnanti e personale sanitario 50 euro di corse gratuite, caricate direttamente sul proprio account. Prosegue così l’iniziativa partita a ottobre dal titolo “Super Heroes Ride Link”, che aveva donato a personale medico, paramedico e infermieristico della Capitale – in servizio presso ospedali, cliniche, case di cura, ambulatori e servizi ambulanze – ben 10.000 corse gratuite in monopattino elettrico. Per premiare queste categorie, che non hanno mai interrotto la propria attività, ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Prosegue con successo la campagna “Super Heroes Rideaccelera la ripartenza della Capitale. Con l’inizio del nuovo anno, la tech company leader nella micromobilità elettrica, sbarcata a Roma lo scorso settembre, mette a disposizione die personaleo 50 euro di, caricate direttamente sul proprio account. Prosegue così l’iniziativa partita a ottobre dal titolo “Super Heroes Ride”, che aveva donato a personale medico, paramedico e infermieristico della Capitale – in servizio presso ospedali, cliniche, case di cura, ambulatori e servizi ambulanze – ben 10.000in monopattino elettrico. Per premiare queste categorie, che non hanno mai interrotto la propria attività, ...

