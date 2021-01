L’Emilia Romagna pensa a prolungare la scuola oltre metà giugno. Gissi (Cisl): “Idea interessante” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La Regione Emilia Romagna sta pensando di investire nei prossimi mesi una cifra importante (che potrebbe aggirarsi sui 4 milioni di euro) per 'prolungare' la scuola oltre la metà di giugno. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La Regione Emiliastando di investire nei prossimi mesi una cifra importante (che potrebbe aggirarsi sui 4 milioni di euro) per '' laladi. L'articolo .

sbonaccini : Lavoro, inserimento delle persone in condizione di svantaggio sociale: fra Parma e Piacenza l'unione fa la forza. N… - sbonaccini : #CORONAVIRUS, l'Emilia-Romagna è confermata in zona arancione. Da domani, 16 gennaio, entra in vigore il nuovo… - orizzontescuola : L’Emilia Romagna pensa a prolungare la scuola oltre metà giugno. Gissi (Cisl): “Idea interessante” - ItaliaaTavola : La Regione ha stanziato fondi per sostenere i pubblici esercizi colpiti dalla crisi generata dalla pandemia. Non sa… - Ali_099_ : RT @EssereAnimali: Mentre dilaga l'epidemia di aviaria in tutta Europa e non solo, l'Emilia Romagna vuole costruire un altro mega allevamen… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Emilia Romagna Italia Dati 19/01/2021 Coronavirs : 10.497 nuovi casi, 254.070 tamponi con 603 morti WelfareNetwork