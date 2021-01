Le mani della camorra in Toscana (e non solo): misure cautelari per 34 indagati (Di mercoledì 20 gennaio 2021) 34 persone indagate, 8 milioni sequestrati. Sono i due numeri fondamentali dell'operazione 'Minerva' della guardia di finanza e dallo Scico, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) 34 persone indagate, 8 milioni sequestrati. Sono i due numeri fondamentali dell'operazione 'Minerva'guardia di finanza e dallo Scico, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di ...

GruppoFICamera : Se i numeri non ci sono, Conte abbia il coraggio di rassegnare le dimissioni e di lasciare nelle mani del president… - GruppoFICamera : Se Conte avrà i numeri vada avanti. Se, come noi crediamo, i numeri non ci sono, abbia il coraggio di dimettersi e… - VittorioSgarbi : Di Maio: «Non lasceremo gli italiani nelle mani di irresponsabili». Sono le tue, di mani, che non hanno mai lavorat… - st_75 : RT @RadioSavana: In Italia gli unici ristoranti sempre aperti sono quelli dei Benetton. Da notare assembramenti alla cassa, nessuna igieniz… - bb91687509 : RT @michelelanzo: Il PD da oggi in poi lavorerà per strappare parlamentari a Italia Viva, è l'imbarbarimento della politica nelle mani di B… -

Ultime Notizie dalla rete : mani della Le mani della mafia sui vaccini AGI - Agenzia Italia Coronavirus, "La vita è un gesto": l'importanza della prevenzione in un video

Tenere la mascherina abbassata, non igienizzarsi le mani e toccare il cibo con le mani non pulite, piccoli gesti che possono fare la differenza, e decidere tra ...

Anticipazione Il Segreto, Adolfo e Ramon arrivano alle mani: furiosa rissa

Il figlio della Marchesa scopre quanto sta accadendo a Marta e decide di intervenire, accendendo un violento scontro ...

Tenere la mascherina abbassata, non igienizzarsi le mani e toccare il cibo con le mani non pulite, piccoli gesti che possono fare la differenza, e decidere tra ...Il figlio della Marchesa scopre quanto sta accadendo a Marta e decide di intervenire, accendendo un violento scontro ...