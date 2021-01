La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021, i nomi e le foto dei concorrenti (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021, i concorrenti della nuova stagione dal 21 gennaio su italia 1. Chi sono le pupe, i pupi, le Secchione e i secchioni? La seconda edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa, sta per arrivare nei nostri schermi. Da giovedì 21 gennaio 2021 su Italia 1 si apriranno le porte di una villa fuori Roma per i concorrenti della seconda edizione condotta quest’anno da Andrea Pucci, sempre con Francesca Cipriani. Il programma, prodotto da Endemol Shine Italy, sarà composto da 6 appuntamenti che racconteranno l’incontro tra due pianeti all’apparenza lontani, rappresentati da pupe e secchioni e da pupi e Secchione. Ma vediamo chi saranno i protagonisti: La ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Lae il, idella nuova stagione dal 21 gennaio su italia 1. Chi sono le pupe, i pupi, lee i secchioni? La seconda edizione de Lae il, sta per arrivare nei nostri schermi. Da giovedì 21 gennaiosu Italia 1 si apriranno le porte di una villa fuori Roma per idella seconda edizione condotta quest’anno da Andrea Pucci, sempre con Francesca Cipriani. Il programma, prodotto da Endemol Shine Italy, sarà composto da 6 appuntamenti che racconteranno l’incontro tra due pianeti all’apparenza lontani, rappresentati da pupe e secchioni e da pupi e. Ma vediamo chi saranno i protagonisti: La ...

