Juventus | le confessioni intime di Lady Dybala | “Io bisessuale? Credo di sì “

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Mentalmente libera dalla zavorra del pregiudizio.Modella e cantante apprezzata e di successo in Argentina, la bella e affascinante Oriana Sabatini in Italia è nota ai più come la fidanzata del talento sudamericano della, Paulo.Cimentandosi nel gioco "Vero o Falso?" in diretta Instagram con i suoi fan, la dolce metà dell'ex Palermo ha risposto senza remore o filtri a diverse domande poste dai suoi followers. Tra i quesiti rivolti dagli ammiratori aanche le preferenze in tema di gusti sessuali."Sei?" ha chiesto in modo diretto uno dei fans della ragazza che ha immediatamente risposto con estrema serenità e schiettezza: "Vero? Se ci devi mettere un'etichetta,di sì".Il sesso non è certo un argomento tabù per la fidanzata del talento di Laguna ...