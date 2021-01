Joe Biden non è stato arrestato prima della cerimonia d’insediamento

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il 20 gennaio 2021 il blog UnUniverso ha pubblicato una notizia dal titolo: “Misterioso annuncio durante tg:in consegna federale”. Nel corpo dell’articolo si legge che il presidente eletto degli Stati Uniti Joe«rimarrà in custodia federale fino ad un’udienza di detenzione che si terrà venerdì». La prova dell’arresto, si legge nell’articolo, sarebbe contenuta in questo servizio giornalistico dell’emittente One American News, canale considerato molto vicino a Donald Trump. Il filmato dura in tutto 32 secondi ed ècaricato il 19 gennaio 2021 su YouTube con il titolo, tradotto dall’inglese, “Oan riporta per errore la notizia dell’arresto ditra due segmenti (trasmissione originale)”. Nel servizio vediamo un uomo che si rivolge alle telecamere per dire che «il caso non sarà risolto da un momento ...