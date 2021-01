Il mistero dei 30000 morti non attribuibili al Covid: ecco i dati Istat (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La pandemia lascia dietro di sé una scia di morte e di dolore. 30.048 è il numero dei decessi in più, avvenuti in Italia, nel 2020 rispetto all’anno precedente e che non sono attribuibili alla pandemia di Covid – 19. Come si può spiegare tutto questo?I dati IstatL’Istat, l’Istituto di Statistica, ha diffuso i dati riguardanti i decessi avvenuti in Italia nel periodo marzo – novembre 2020, ovvero nell’arco temporale caratterizzato dall’onda pandemica. Questi dati sono stati confrontati con gli analoghi periodi dei cinque anni precedenti, che vanno dal 2015 al 2019. In questi terribili mesi della pandemia risultano oltre 85.000 morti in più rispetto agli anni precedenti, ma di questa triste cifra di decessi, soltanto i due terzi possono essere ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La pandemia lascia dietro di sé una scia di morte e di dolore. 30.048 è il numero dei decessi in più, avvenuti in Italia, nel 2020 rispetto all’anno precedente e che non sonoalla pandemia di– 19. Come si può spiegare tutto questo?IL’, l’Istituto di Statistica, ha diffuso iriguardanti i decessi avvenuti in Italia nel periodo marzo – novembre 2020, ovvero nell’arco temporale caratterizzato dall’onda pandemica. Questisono stati confrontati con gli analoghi periodi dei cinque anni precedenti, che vanno dal 2015 al 2019. In questi terribili mesi della pandemia risultano oltre 85.000in più rispetto agli anni precedenti, ma di questa triste cifra di decessi, soltanto i due terzi possono essere ...

