Il malgoverno nel segno del rancore (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La storia politica italiana è piena di odi fra persone costrette a convivere sotto lo stesso tetto. Ma i grandi uomini vanno avanti a prescindere dai risentimenti personali. I piccoli, invece, si nutrono solo del proprio ego. Giuseppe Conte e Matteo Renzi non si sono mai presi. Nonostante il primo debba al secondo l'operazione con cui nel 2019 riuscì a succedere a se stesso, sconfiggendo Matteo Salvini con un incredibile cambio di maggioranza, il presidente del Consiglio ha sempre diffidato del leader di Italia viva, ovviamente ricambiato. Il giurista di Volturara Appula diceva del senatore semplice di Scandicci come minimo che era una persona inaffidabile, mentre l'ex segretario del Pd ricambiava raccontando in giro che il premier era un incapace, «inadeguato al ruolo che ricopre». Si spiega anche così la guerra tra i due che ha portato alla crisi di governo. Perché è vero che nella ...

