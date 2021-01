Il discorso di Cioffi sul ciclo del glucosio è già cult (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Conte avanti, in nome dell’amore tra ossigeno e carbonio”: il discorso del senatore del Movimento 5 Stelle Cioffi al Senato è già cult “Signor Presidente, perché siamo qua?” È con questa domanda impegnativa, che il senatore M5s Andrea Cioffi inizia ieri in Senato il suo intervento nella discussione generale sulla fiducia al governo. Un discorso molto diverso nel… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Conte avanti, in nome dell’amore tra ossigeno e carbonio”: ildel senatore del Movimento 5 Stelleal Senato è già“Signor Presidente, perché siamo qua?” È con questa domanda impegnativa, che il senatore M5s Andreainizia ieri in Senato il suo intervento nella discussione generale sulla fiducia al governo. Unmolto diverso nel… L'articolo Corriere Nazionale.

_marcomontanari : Riuscire (quasi) a far passare dalla parte della ragione l'autore di questo squinternato e surreale discorso, è imp… - frances78863240 : Poi dicono che il M5S non ha sensibilità. Provate ad ascoltare il discorso del Sen. Andrea Cioffi di ieri al Senat… - Lory_Iacono : L #delirio del senatore #cioffi dei #5stelle in #parlamento. Ma c'ha ragione #renzi????????? - stella6615 : RT @Gianmar26145917: L'intervento di #Cioffi dopo quello di #Bagnai è davvero lo specchio del fallimento della politica italiana. Questo #5… - EmaPaladino : Spero che #Cioffi abbia aiutato Biden a scrivere il discorso inaugurale. #Inaugurationday #Inauguration2021 -