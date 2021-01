Grande Fratello Vip: crollo nervoso per i concorrenti nella notte dopo la notizia dell’ulteriore prolungamento del reality, le reazioni (Di mercoledì 20 gennaio 2021) I concorrenti non hanno reagito bene all’ulteriore prolungamento del programma. Ecco che cosa è successo nella notte nella Casa Grande Fratello Vip: crollo nervoso per i concorrenti Questa quinta edizione del Grande Fratello Vip è molto particolare in quanto è la più lunga con più vip che sono entrati nella Casa. Inoltre, c’è stato un gran numero di ritiri e squalifiche. Il programma è iniziato a metà settembre e doveva concludersi i primi giorni di dicembre. Invece, l’azienda ha deciso di prolungare il reality per due mesi. La notizia non è stata presa bene dai concorrenti e alcuni di loro hanno deciso di ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Inon hanno reagito bene all’ulterioredel programma. Ecco che cosa è successoCasaVip:per iQuesta quinta edizione delVip è molto particolare in quanto è la più lunga con più vip che sono entratiCasa. Inoltre, c’è stato un gran numero di ritiri e squalifiche. Il programma è iniziato a metà settembre e doveva concludersi i primi giorni di dicembre. Invece, l’azienda ha deciso di prolungare ilper due mesi. Lanon è stata presa bene daie alcuni di loro hanno deciso di ...

matteograndi : La tragedia di un popolo costretto a scegliere fra lasciare l’Italia nelle mani di un incompetente teleguidato da u… - matteorenzi : Ormai prevale una logica quasi da grande fratello per la quale c’è un pensiero unico che porta a non preoccuparsi d… - borghi_claudio : Non c'è limite al peggio... GRANDE FRATELLO CHIGI – SULLA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO… - AFAntoAnt : RT @Lucrezi97533276: Ma sono l’unica che non ha mai visto il Grande Fratello ? - DanielaBartole1 : RT @AugustoMinzolin: Ultima menata Casalino ai cronisti:”Drammatizzate, dite che siamo già in piazza per il voto con in mano i manifesti Co… -