**Governo: Renzi, 'per Conte paura perdere p.Chigi davanti a bisogni Paese'** (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Peccato che il Premier abbia messo la sua paura di perdere Palazzo Chigi davanti alle esigenze e ai bisogni del Paese. È andata così: le ministre hanno lasciato la poltrona per difendere le loro idee, il Presidente del Consiglio ha cambiato le proprie idee per mantenersi il prestigioso ruolo". Lo scrive Matteo Renzi nella enews. "Quando mi riferisco al cambiare idea penso a Conte che oggi si propone come leader antisovranista (all'ONU diceva il contrario) e antipopulista (qui alla scuola di formazione della Lega diceva il contrario). Legittimo cambiare idea. Ma se uno deve cambiare la terza maggioranza in tre anni, imbarcando persone con storie molto diverse, solo per durare un po' di più, preferisco la coerenza limpida di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Peccato che il Premier abbia messo la suadiPalazzoalle esigenze e aidel. È andata così: le ministre hanno lasciato la poltrona per difendere le loro idee, il Presidente del Consiglio ha cambiato le proprie idee per mantenersi il prestigioso ruolo". Lo scrive Matteonella enews. "Quando mi riferisco al cambiare idea penso ache oggi si propone come leader antisovranista (all'ONU diceva il contrario) e antipopulista (qui alla scuola di formazione della Lega diceva il contrario). Legittimo cambiare idea. Ma se uno deve cambiare la terza maggioranza in tre anni, imbarcando persone con storie molto diverse, solo per durare un po' di più, preferisco la coerenza limpida di ...

lucatelese : Renzi ha perso la sua sfida: ha dovuto astenersi perché altrimenti gli esplodeva il gruppo del Senato, e il governo… - davidallegranti : La faccio breve: Renzi non può stare in un governo di cui non è il presidente del Consiglio. - AndreaOrlandosp : Renzi vuol fare un governo di unità nazionale ma non con la destra. Boh? - matteotti_g : RT @RaiStudio24: Pier Luigi #Bersani (@pbersani) a #Studio24: #Renzi aveva in mente di aprire la #crisi per mandare a casa #Conte o, al peg… - fforzano : E se lo dice lui...???????????? La goduria con cui leggo gli scomposti attacchi di bile delle orde di Renzi al governo, i… -