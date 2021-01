Gattuso: «Siamo soddisfatti della nostra partita. I rigori si possono sbagliare» (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il tecnico del Rino Gattuso ai microfoni della Rai dopo la sconfitta nella finale di Supercoppa contro la Juve «Ringrazio innanzitutto i miei giocatori. Sicuramente abbiamo giocato con un po’ di timore. I rigori si possono sbagliare e ci può stare l’episodio del primo gol, ma faccio i complimenti ai ragazzi. Cosa hai detto a Insigne al fischio finale? «sbagliare un rigore ci sta. Se andiamo a vedere i due episodi che abbiamo avuto. Lorenzo non deve avere nessun rammarico i rigori si possono sbagliare» Vi è mancato un po’ di coraggio e qualità «Le due squadre si sono rispettate, è stata una partita a scacchi. Loro cercavano sempre la verticlizzazione e ci hanno trovato pochissime volte scoperti. Siamo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il tecnico del Rinoai microfoniRai dopo la sconfitta nella finale di Supercoppa contro la Juve «Ringrazio innanzitutto i miei giocatori. Sicuramente abbiamo giocato con un po’ di timore. Isie ci può stare l’episodio del primo gol, ma faccio i complimenti ai ragazzi. Cosa hai detto a Insigne al fischio finale? «un rigore ci sta. Se andiamo a vedere i due episodi che abbiamo avuto. Lorenzo non deve avere nessun rammarico isi» Vi è mancato un po’ di coraggio e qualità «Le due squadre si sono rispettate, è stata unaa scacchi. Loro cercavano sempre la verticlizzazione e ci hanno trovato pochissime volte scoperti....

Gattuso non cerca alibi ma vuole sottolineare che il campo del Mapei Stadium non “era in perfette condizioni. Non è una scusa, ma è un fattore“. Lamentele sulle condizioni del manto erboso sono ...

Gattuso alla Rai: “Ringrazio i miei giocatori per la partita, 7 mesi fa la stessa partita. Difficile giocare su questo campo”

L’allenatore del Napoli Rino Gattuso ai microfoni della Rai ha commentato la finale ... Loro provavano delle verticalizzazioni sulle due punte ma ci hanno trovato sempre coperti. E’ stata una partita ...

