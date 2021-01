Francesco Oppini, denuncia in arrivo? Volano parole grosse (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Francesco Oppini è stato pesantemente criticato e attaccato sui social da un hater, a cui ha deciso di rispondere. Ecco cosa è successo. Uno tra i più discussi e apprezzati i concorrenti del Grande Fratello Vip è Francesco Oppini, che a quanto pare è stato criticato e attaccato da un suo hater a cui ha risposto Leggi su youmovies (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è stato pesantemente criticato e attaccato sui social da un hater, a cui ha deciso di rispondere. Ecco cosa è successo. Uno tra i più discussi e apprezzati i concorrenti del Grande Fratello Vip è, che a quanto pare è stato criticato e attaccato da un suo hater a cui ha risposto

GrandeFratello : Occhi al cielo, Tommy... Francesco ti pensa! ?? #GFVIP - Reberebby215 : RT @103puntifelici: “era mio e di Franci” Ed è subito Francesco Oppini trentotto anni che, in un pomeriggio qualunque, si mette a dipinger… - SIHAIRAGIONE : @st_escha Una volta aveva Scrittrice... Alba nazionale Ma non 'mamma di Francesco Oppini' - Alice_Caccamo00 : RT @whatareu13: Croccantino che fa gli incantesimi a Tommaso addormentato per trasformarlo in Francesco Oppini. Se non lo fanno entrare gli… - sippingtrash : RT @103puntifelici: “era mio e di Franci” Ed è subito Francesco Oppini trentotto anni che, in un pomeriggio qualunque, si mette a dipinger… -