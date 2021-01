Ferrara sarà al Mapei questa sera: “Difficile fare pronostici, sono curioso” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juventus, sarà al Mapei questa sera per godersi la finale di Supercoppa tra Juve e Napoli “sono fortunato perché dopo tanto tempo ritorno allo stadio e il caso vuole che questa finale sia rappresentata dalle uniche due squadre in cui ho militato. sono felice di questo e spero di godermi una bella partita” Al Policlinico di Modena per un’iniziativa a favore dei bimbi ricoverati, non si azzarda a fare un pronostico “Essendo una finale è Difficile fare un pronostico, giocano due squadre di cui una che è in ottima condizione e l’altra abituata a certi appuntamenti. sono curioso di vedere come andrà” L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ciro, ex difensore di Napoli e Juventus,alper godersi la finale di Supercoppa tra Juve e Napoli “fortunato perché dopo tanto tempo ritorno allo stadio e il caso vuole chefinale sia rappresentata dalle uniche due squadre in cui ho militato.felice di questo e spero di godermi una bella partita” Al Policlinico di Modena per un’iniziativa a favore dei bimbi ricoverati, non si azzarda aun pronostico “Essendo una finale èun pronostico, giocano due squadre di cui una che è in ottima condizione e l’altra abituata a certi appuntamenti.di vedere come andrà” L'articolo ilNapolista.

