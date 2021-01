Decreto ristori, il governo lavora per altre 26 settimane di cassa integrazione (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il governo sta lavorando per assicurare ulteriori 26 nuove settimane di cassa integrazione Covid per tutti, anche se verranno tutelati maggiormente i settori più in crisi, a partire dal turismo. E' ... Leggi su globalist (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ilstando per assicurare ulteriori 26 nuovediCovid per tutti, anche se verranno tutelati maggiormente i settori più in crisi, a partire dal turismo. E' ...

Ultime Notizie dalla rete : Decreto ristori Nuovo decreto ristori, la richiesta di scostamento sale a 32 miliardi di euro Il Sole 24 ORE Decreto ristori: altre 26 settimane di Cassa integrazione Covid e un "anno bianco" contributivo ai lavoratori più colpiti dalla crisi

Nuove misure in vista per il lavoro. Il governo, secondo quanto si apprende, sta lavorando sull'ipotesi di estendere la Cig Covid garantendo una maggiore ...

Crisi di governo | Fiducia al Senato per Conte

140 i contrari. Dopo la fiducia alla Camera, in serata il premier Giuseppe Conte incassa anche quella al Senato. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA .

